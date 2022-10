Thuis & Tuin

Toe aan een nieuwe heg? Hier moet je op letten

Elke week behandelen we in VRIJ tuinvragen van lezers. Vandaag: Ik oriënteer me op een nieuwe heg. Best duur, vooral als je iets grotere planten koopt. Wat kan ik het beste doen, met kluit of in pot? Dat lijkt me hetzelfde.