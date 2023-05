’Niet bidden bij de HvA’

Op de Hogeschool van Amsterdam is momenteel gedoe rondom een zogeheten stilteruimte. Die zou door een groep moslims gebruikt worden als gebedsruimte. Hierdoor is voor andere studenten (moslim en niet-moslim) geen ruimte om rust op te zoeken. „Studenten die geen moslim en vrouw zijn worden gehinderd als zij rust willen. Dat is niet inclusief maar juist discriminatie.”

Een andere reactie: „Deze ruimte lijkt mij gekaapt. Er zou een pittig gesprek moeten plaatsvinden over respect ten opzichte van andersdenkenden met de betrokken studenten.” Iemand anders vindt dat wie vijf keer per dag wil bidden maar naar islamistisch onderwijs moet gaan.

In de ruimte zou ook een scheiding zijn aangebracht tussen mannen en vrouwen. Bijna alle stemmers vinden dat de HvA hiertegen moet optreden. Een respondent: „Dit toestaan, betekent dat de HvA meewerkt aan het verspreiden van deze ideologie.”

De antwoorden op de vraag of studenten behoefte zouden moeten hebben aan zo’n ruimte, laten een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft denkt van niet. Een stemmer: „Als je wilt bidden, ga lekker naar de kerk of de moskee.” Een andere stemmer: „Als je stilte nodig hebt, ga naar de WC.”

De meerderheid van de respondenten vindt het niet wenselijk dat studenten een neutraal ingerichte bezinningsruimte krijgen. Een respondent: „Als je behoefte hebt aan bezinning en rust, dan kun je natuurlijk ook gewoon een wandelingetje maken. Daar is een ruimte helemaal niet voor nodig.” Een andere stemmer: „Door het introduceren van bezinningsruimtes wordt het verschil tussen de diverse leerlingen juist groter, omdat juist opvalt dat een groepje leerlingen zich terugtrekt.”

Veruit de meeste respondenten vinden dat uitingen van religie niet thuishoren in het onderwijs. Bovendien vinden bijna alle respondenten dat al het onderwijs politiek en religieus neutraal moet zijn. Een respondent: „Een hogeschool moet onderwijs geven en als dat is gebeurd, moeten zij diploma’s uitreiken. Niets meer en niets minder.” Een andere respondent: „In door overheid gesubsidieerde instellingen hoort religie niet thuis. Schaf het bijzonder onderwijs gewoon af.” Een reactie: „School heeft een maatschappelijk doel. Het belijden van een religie is een privézaak en moet dat ook blijven.”

Op instituten voor hoger onderwijs zoals de HvA wordt veel aandacht besteed aan diversiteit en inclusie. Slechts derde van de stemmers vindt dat een goed idee. Een stemmer: „Hoe meer er gepraat wordt over diversiteit en inclusie, hoe meer verschillende partijen tegenover elkaar komen te staan.” Een andere stemmer vindt dat de inclusiviteit behoorlijk is doorgeslagen. ,,Er is altijd een groep die de overhand krijgt en dat is de groep met de grootste schreeuwers. In dit geval zijn het de moslims. Volgende keer is het weer een andere groep. Maar er is er altijd een de dupe.” Iemand anders betoogt dat het ‘plakken’ van labeltjes juist zorgt dat anderen zich juist ‘exclusief’ gaan voelen.