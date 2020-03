’Veel onzekerheid over corona-aanpak’

Voor de coronacrisis was onze regering er goed in om tijd te kopen! Denk aan de pensioenen, toeslagen en bevingsschades in Groningen. En nu gaat de regering samen met de deskundigen in de zorg immuniteit opbouwen? Maar ook dit kan nog jaren duren!

Door deze crisis krijgt Nederland wel zijn identiteit terug! En de EU heeft hierin minder zeggenschap! En nu alle hens aan dek is, moeten ze snel ingrijpen om de bedrijven financieel te ondersteunen!

Maar Rutte III staat wel voor de grootste uitdaging, want de bedreiging is groot voor de volksgezondheid, economie en welvaart in ons land! Onzekerheid blijft de boventoon voeren!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela