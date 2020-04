’Hulde aan zorgpersoneel’

Het is voor ons een gerust idee dat ze daar met medebewoners zit. De verzorging is fantastisch daar. Ze doen van alles om het de mensen naar hun zin te maken en ze op te vrolijken. Wij sturen foto’s en filmpjes en ze nemen de moeite om samen met mijn moeder even achter de computer te gaan zitten om ze te bekijken. We krijgen zelf ook regelmatig foto’s en filmpjes toegestuurd. Ze geven ons ook de gelegenheid om even video te bellen met haar. Geweldig! Hulde aan al het personeel daar.

Oda Krop, Maarssen