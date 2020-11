Ombudsman: Op het nippertje een rijbewijs

Dan krijgt Adam eind 2018 een brief van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): hij moet zijn rijbewijs verlengen. En omdat hij ouder is dan 75 jaar, moet hij ook een gezondheidsverklaring meesturen. Zo oud voelt Adam zich nog helemaal niet. Maar dit hoort erbij. Hij vult de verklaring in en stuurt het op naar het CBR. Nog ruim op tijd voordat zijn rijbewijs over een half jaar verloopt.

Twee maanden later krijgt Adam opnieuw een brief. Zijn gezondheidsverklaring is niet goedgekeurd. En daarom moet hij zijn ogen laten testen door een oogarts. Die is gelukkig tevreden over Adams ogen en schrijft dit op in het rapport. Ook moet Adam twee vragenlijsten invullen. Deze stuurt hij met het goedgekeurde rapport van de oogarts naar het CBR. Nog twee maanden voordat zijn rijbewijs verloopt, dat moet goedkomen toch?

Na een bezoek aan zijn vrouw in Amerika komt Adam weer thuis en hoopt op post van het CBR. De tijd begint nu toch wel te dringen. Maar helaas, geen bericht. Hij belt met het CBR om te informeren hoe het ervoor staat. Het gaat toch niet gebeuren dat zijn rijbewijs alsnog verloopt? Iedere keer als hij belt, krijgt hij geen contact. Daarom gaat Adam langs bij het kantoor van de Nationale ombudsman**. Misschien kunnen ze hem daar wel helpen.

Medewerker Amine ontvangt Adam en luistert naar zijn verhaal. Over een week verloopt zijn rijbewijs, dus Amine wil snel handelen. Hij heeft gelukkig goed contact met het CBR. Amine legt de situatie uit en vraagt aan de medewerker of ze binnen 48 uur een reactie kan geven. En dat gebeurt: het CBR beoordeelt Adams formulieren en besluit dat hij rijgeschikt is. Zijn rijbewijs wordt verlengd! Het was op het nippertje, maar gelukkig kan Adam nu weer met een gerust hart de weg op.

De Nationale ombudsman vindt dat overheidsinstanties bereikbaar moeten zijn en niet te lang moeten wachten met hun reactie op vragen of klachten. Als dat niet goed gaat, spreken wij de instantie daar op aan. Zodat mensen als Adam niet onnodig in problemen komen.

* Gefingeerde naam

** Dit was voor de coronacrisis.

