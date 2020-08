Water is één van onze eerste levensbehoeften, zonder water kunnen we niet overleven. Waarom zou je water verspillen, ook buiten een hittegolf om doen wij dat niet.

Dan denk ik vaak hoeveel mensen op deze wereld zijn verstoken van het gebruik van water. Of zoals je soms ziet op het journaal dat kinderen soms kilometers moeten lopen met een jerrycan vol water op hun schouder die ze van een centrale pomp of waterput moeten halen.

Wat hebben wij dan een luxe, we draaien de kraan open en we hebben heerlijk helder schoon drinkwater. Laten we er een beetje zuinig mee omspringen, het scheelt ook in de portemonnee toch.

Kor Bonthuis, Appingedam