’Plan De Jonge totaal verkeerd’

Beseft minister De Jonge (Volkshuisvesting) wel dat, als die huizen zijn toegewezen (als ze er al zijn) waar de volgende lichtingen migranten (en gezinsherenigers) dan heen moeten? Gaan we dan burgers dwingen om hun huizen te delen, of ouderen hun huis ontnemen, vakantiewoningen opeisen, campers en caravans in beslag nemen?

Met een jaarlijkse migrantenstroom zal het behoorlijk inschikken worden. Dit is een politieke keuze die ons door de strot wordt gedrukt en blijkbaar niet bespreekbaar is, laat staan dat het einde ervan in zicht komt. Ons landoppervlak groeit helaas niet mee, politici in Den Haag!

A.W. de Haas, Niedorp