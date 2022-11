De Kwestie: ’Een kind dat overal voor afgeschermd wordt, zal zich later minder goed redden’

Niet drinken met kinderen in de buurt: veel mensen vinden het ’hypocriet en betuttelend’ om dat vanuit de overheid aan te pakken. „De overheid heeft miljarden aan drank en tabak verdiend en doet dat nog steeds”, merkt hc_cuijpers op. Een docent reageert: „Een kind dat overal voor afgeschermd wordt, zal zich veel minder goed redden als volwassene.”

Alcohol is schadelijk voor de hersenen van kinderen en beïnvloedt de ontwikkeling. Volgens het Trimbos-instituut zorgen positieve alcohol-associaties ervoor dat kinderen sneller en meer gaan drinken. Het hoort erbij, is dan al sneller de gedachtegang. „Alcohol hoort inderdaad bij het gewone leven, ja. Niks mis mee”, stelt peterfrerejean.

Volgens Malle Markie is het ’tijd voor een democratische omslag’. „De overheid dient zich met kernwaarden bezig te houden en zich niet door allerlei lobbyclubjes te laten beïnvloeden.”

Terughoudendheid

„We hebben een samenleving gecreëerd waar consumptie en entertainment hoog in het vaandel staan”, werpt Daha tegen. Alcoholconsumptie is commercieel ingestoken en onterecht ingebed in het idee van gelukkig zijn en gezelligheid, aldus de lezer. „En dit wordt volledig uitgebuit door de reclame van allerlei producten die het volk worden aangeboden. (...) Leuk? Jazeker, tot je op het thuisfront wordt geconfronteerd met alcoholmisbruik.”

In de reacties heerst een bredere onvrede over de toegenomen reclames voor (online) gokken. Hier en daar klinkt een oproep tot verhoging van de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol, zoals in de VS, naar 21 jaar.

Opvoeding

„Het leven zit nou eenmaal vol verleidingen en de daarmee gepaard gaande risico’s. Je kan beter, vanaf groep 1, investeren in je kind om de maat te leren houden, zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsbesef”, vindt serendipity. Andreschaap: „De basis van de angst dat kinderen gedrag kopiëren ligt in het feit dat ouders tegenwoordig geen ouders met gezag willen zijn die grenzen stellen en corrigeren, maar vooral aardig en lief gevonden willen worden.”

Ook de negatieve gevolgen van alcoholgebruik en -verslaving klinken door. „Door mijn ervaring met zwaar alcoholische ouders en omgeving, drink ik bijna niets en mijn dochter helemaal niet, de zogenaamde gezelligheid was en is ver te zoeken bij zware drinkers”, vermeldt jveld1.