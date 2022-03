’PvdA ten dode opgeschreven’

Nou is dat in Amsterdam niets bijzonders. Daar voert de PvdA immers al jarenlang de boventoon. Maar landelijk valt dat toch vies tegen. Want daar kiezen mensen meer met het verstand in plaats van met het hart.

Voormalig PvdA-icoon Hans Spekman had meer oog voor de realiteit en verwoordde dat zelfs door in niet mis te verstane woorden te zeggen dat de PvdA ’dood water’ was. En Ploumen mag zich eigenlijk alleen maar partijvoorzitter en lijsttrekker noemen bij gebrek aan beter.

Er gaan zelfs al weer stemmen op om het maar weer eens opnieuw te proberen met Asscher. Maar die zal zich een nieuwe afgang wel besparen. Die heeft zijn bekomst wel gehad. Zelfs Frans Timmermans en Aboutaleb worden in dat kader ook nog genoemd. Maar na Joop den Uyl is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Wat de PvdA betreft, blijft het voorlopig nog trekken aan een dood paard.

Jan Muijs, Tilburg