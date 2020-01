’Duurste benzine van Europa’

Bekijk ook: Benzineprijs hoogste sinds mei

Voorbij wordt gegaan aan de burger die zijn salarisverhoging in rook ziet opgaan, om maar niet te spreken over de gepensioneerden die steeds verder in de knel komen.

Maar het gaat Nederland economisch voor de wind, alleen moet je je afvragen of dat voor de burger geldt of voor de overheid.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk