’Leren van bezoek aan Auschwitz’

Dit mag toch nooit meer gebeuren? De herdenkingen in Amsterdam en Auschwitz heb ik in zijn geheel gevolgd en ook diverse boeken en verslagen gelezen van mensen die deze verschrikkingen hebben overleefd. Ik ben geboren in 1940 en met mijn ouders ondergedoken geweest. Enige herinneringen als klein kind staan nog steeds op mijn netvlies en geven mij af en toe nog nachtmerries. Overigens ben ik niet Joods doch ben trots op mijn vader die mij zijn Yad Vashem onderscheiding heeft nagelaten, die ik zal overdragen aan mijn kleinkinderen met wie ik wellicht binnenkort afreis naar Auschwitz.

Ik heb met iemand contact gehad die verbleef in verzorgingstehuis Beth Juliana in Israël die mij zei ’ik heb mijn leven aan je vader te danken’, wat ik nooit zal vergeten.

Wellicht is het goed voor de Jodenhaters eens af te reizen naar Auschwitz en Yad Vashem om na te denken over hun acties en uitspraken.

P. de Geus, Lienden