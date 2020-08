Coronacijfers lopen op met vertraging

Als je naar het buitenland kijkt, bijvoorbeeld naar de VS, zie je daar het antwoord. Met name jongeren negeren steeds vaker de 1,5 meter en raken besmet. Maar omdat zij meestal geen of lichte symptomen krijgen, volgen er ook geen ziekenhuisopnames. Nóg niet. Want vervolgens besmetten zij anderen die wél kwetsbaar zijn en het vervolg is voorspelbaar. De ziekenhuis- én sterftecijfers lopen op, maar met vertraging. Juist het fenomeen van besmettingen zonder symptomen is de reden waarom topvirulogen mondkapjes adviseren. Maar het is natuurlijk logischer hier zelf het wiel opnieuw uit te vinden.

Erik Voort, Spijkenisse