’Angst voor loslaten van lockdown’

Het viel me vooral op hoeveel kinderen zonder toezicht buiten speelden. Ongetwijfeld met de opdracht bij anderen uit de buurt te blijven, maar welk kind houdt zich daar nu aan? Zo heeft het sluiten van de scholen geen enkele zin. Een vrouw die mij vertelde dat ze toch even stiekem met de kinderen bij haar bejaarde moeder was langs gegaan: ’immers, het is ook ongezond voor het ouwe mens als ze haar kleinkinderen zo lang niet ziet’. Mijn buurvrouw die haar zoontje met andere kinderen laat spelen, ’maar alleen die uit de straat hier hoor’. Ruttes onderkoelde aanpak werkt slechts korte tijd. Ik bemerk nu al ergernis wanneer je mensen vraagt om de 1,5 meter afstand en vaker hoor ik dat het allemaal wel een beetje wordt overdreven. Wat mij ergert - los van het feit dat deze mensen met eenieders gezondheid spelen - is de enorme prijs die we hiervoor betalen. En waarom zie ik niet veel meer handhaving? Ik houd mijn hart vast voor Pasen.

F. Oost, Rhoon