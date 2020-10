Femke Halsema moet opstappen

Amsterdam is zijn onschuld kwijt. Amsterdam en onschuld? Volgens het zelfbeeld van Amsterdam is Amsterdam het tolerantste oord in de wereld. Toen Theo van Gogh in 2004 op klaarlichte dag door een inwoner van de stad wegens zijn opvattingen werd vermoord, werd dit beschouwd als een incident, ofschoon de jihadist Mohammed Bouyeri een sterke Amsterdamse onderstroming van het salafisme vertegenwoordigde. Ook de moord op de advocaat Derk Wiersum (2019) ziet men als een incident.