Uitslag Stelling: Zorgen om bevolkingsgroei

Een meerderheid van de respondenten (77%) denkt niet dat de belofte van de VN-lidstaten om samen in 2030 ten minste 30 procent van het aardoppervlak een vorm van bescherming te geven, haalbaar is.

Onder tegenstanders van de stelling leeft vooral de overtuiging dat de mensheid minder invloed op de natuur kan uitoefenen, dan zij lijkt te denken. „Miljoenen jaren leeft de aarde al in balans. Als er extreme dingen gebeurden (ijstijd, bronstijd) loste ’moeder natuur’ dit op. Nu gaat de temperatuur een paar graden omhoog en neemt de diversiteit af en denken wij hierop invloed uit te kunnen uitoefenen. Dat is arrogant en misplaatst”, vindt één van hen.

„Het is van alle tijden dat soorten verdwijnen en andere soorten ontdekt worden”, reageert een ander. „Uiteindelijk gaat dit er gewoon om dat wij als mens onze plek op de aarde willen behouden, maar we moeten stoppen met denken dat dit gaat lukken. We zijn niet machtig genoeg zijn om de natuur te sturen.” Een ander: „Als de dinosaurus was blijven leven was de mens er waarschijnlijk niet geweest. Laat de evolutie haar gang gaan.”

Ook bestaat er onder de tegenstanders veel scepsis over de manier waarop dit akkoord - in het Canadese Montreal - tot stand is gekomen. „Het is allemaal luchtfietserij”, schampert een criticus. „Lekker met het vliegtuig naar Canada, dagenlang ouwehoeren en weer terug en dit terwijl er in de rest van de wereld oorlogen en rampen zijn. Doe daar eerst wat aan en doe die ’geitenwollen sokken’ uit.”

Veel voorstanders van de deal juichen wel toe dat er op hoog internationaal niveau uitgebreid over zaken als natuurbescherming en biodiversiteit wordt gesproken. „Internationale afspraken zijn noodzakelijk want biodiversiteit kent geen grenzen”, stelt één van hen. „Dit is een mooie stap in de goede richting voor het beschermen van de natuur”, vindt ook een ander. „We hebben met z'n allen kinderen op de wereld gezet, laten we er dan ook voor zorgen dat ook zij een fatsoenlijke toekomst krijgen.”

Over het aantal kinderen op deze aarde, maken veel stellingdeelnemers zich wel zorgen. Zij zien de almaar stijgende wereldbevolking als de grootste dreiging voor de natuur. „De biodiversiteit en de toename van de wereldbevolking zijn tegenpolen”, stelt een respondent. „Met de toename van de bevolking zal de natuur steeds belangrijker worden, maar de ruimte ervoor steeds minder.” Het is voer voor doemdenkers. „Zolang de wereldbevolking blijft toenemen, zijn afspraken over beschermen van de natuur zinloos.”

Net als criticaster WWF vragen veel respondenten (62%) zich ook af of de nu gemaakte afspraken ook echt nageleefd zullen worden. „Ik vraag me af of er overal op een goede manier wordt toegezien dat doelstellingen gehaald en gehandhaafd worden”, reageert iemand. „Weer een stortvloed aan plannen, maar wanneer komen de daden?”, schrijft een ander.

Lokale actie zet de meeste zoden aan de dijk geloven veel anderen. En dat betekent niet meteen dat iets tot natuurgebied hoeft te worden uitgeroepen.