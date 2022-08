’Gewoon opletten op de fiets’

Pff, daar gaan we weer. Ik fiets dagelijks en kom heel veel paaltjes tegen, in diverse maten en kleuren. Ik zie ze allemaal, ook in de avonduren

Want ik ben een deelnemer aan het verkeer. Ik houd mijn aandacht bij het fietsen en ben niet bezig met mijn telefoon of andere afleiding. Ik heb een werkende verlichting op mijn fiets, iets wat wettelijk verplicht is. Dus ook in het donker zie ik het al jaren oude paaltje.

Dus fietsersbond: ga zorgen dat er meer handhaving komt in plaats van bemoederen.

Barry Brinkman, Almere