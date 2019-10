’Wildwest door vele vuurwapens’

Vroeger als kind raakte is gefascineerd door westerns en stripverhalen over cowboys en indianen. Nu ik op leeftijd ben, lijken deze tijden te herleven, maar dan in de vorm van een dagelijks verhaal in de kranten.

De schiet- en steekpartijen zijn niet van de lucht met als enige verschil dat het geen acteurs betreft, maar gewoon echte slachtoffers met echt verdriet en veel ellende voor de nabestaanden.

Zal het niet eens tijd worden om hieraan een eind te maken en terug te keren naar de ouwe tijden op het scherm en in de stripboeken, dat zal veel narigheid besparen.

Het mag niet mogelijk zijn om sneller een vuurwapen te verkrijgen dan een portie spareribs via de thuisbezorgdienst.

Peter Borst, Beverwijk