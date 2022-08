’Apparaten te snel naar de schroot’

Binnen drie maanden kon ik de volgende producten wegdoen, inductiekookplaat van 5 jaar oud, repareren te duur, wasmachine van 4 jaar oud, printplaat kapot, niet meer waard om te repareren. Printers die nieuw gekocht worden omdat de inkt net zo duur is, telefoons die we nieuw kopen omdat de batterij kapot is en ga zo maar door. Als klap op de vuurpijl mijn auto waar geen krasje opzat en nooit wat aan mankeerde na een aanrijding economisch total loss verklaard, de reparatie viel 3000 euro te duur uit.

Ik vind het niet normaal dat dingen niet meer gerepareerd kunnen worden. Ben nog niet zo oud maar kan me de tijd nog herinneren dat je een koffiezetapparaat wegbracht voor reparatie. Ik denk dat ik zeker niet de enige ben, als ik dit per huishouden optel dan komen we binnenkort om in onze eigen troep. Vreselijk dat ik aan deze wegwerpmaatschappij mee moet doen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf is een leus die niet waar te maken valt.

Saskia Keizer, Nijverdal