’Artsenbezoek zorgt voor vooruitgang’

Ze maken reclame en ik word erdoor beïnvloed. Dat is niet erg zolang je je ervan bewust bent. Farmaceutische bedrijven zijn ondernemingen en die moeten winst maken. Maar zij geven ook voorlichting over ziektebeelden en wat hun middelen hieraan kunnen helpen. En ja, 90 procent van de mensen is gebaat bij goedkopere middelen. Het zoeken is toch vaak naar iets nieuws voor die paar patiënten die door het preferentiebeleid van de overheid niet van hun klachten afkomen. Wat de zorg pas duur maakt is juist dit preferentiebeleid. Patiënten moeten voor hun kwalen de goedkoopste middelen slikken. Dat is niet erg als dat steeds hetzelfde is, maar de ene maand krijgen ze pilletje x van de ene farmaceut, in maand twee van een ander, en in maand drie van weer een ander, het gaat erom wie op dat moment het goedkoopste is. Dat kan soms niet goed vallen bij een patiënt. Bovendien, preventieve geneeskunde waarbij een gezonde levenswijze wordt geadviseerd wordt teniet gedaan door reclame van de voedselindustrie.

Martien van der Heijden