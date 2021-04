’Doorslaan in veiligheid gevaarlijk’

Als ik over de snelweg rij dan staan er bij het grasmaaien in de berm soms wel 7 verschillende auto’s te waarschuwen. Waarvan een met zulke felle verlichting (pijl) dat je bijna niks meer ziet en ernaartoe getrokken wordt.

Ik vraag mij toch af of het nou niet veiliger is als er één auto staat met een waarschuwingsbord. Hoe meer auto's je daar neerzet hoe meer afleiding en hoe groter de kans is dat je tegen een van deze auto's aanrijdt! Zijn we gewoon doorgeslagen in veiligheid?

Als ik op mijn werk alle veiligheidsvoorschriften die er zijn opvolg zou ik niet meer normaal kunnen werken. Vaak worden deze regels door ’ervaren deskundigen’ vanachter hun bureau bedacht. Die worden dan vervolgens ingevoerd en de man op de werkvloer moet zich daar dan aan houden. Hierdoor komt hij dan weer in tijdsnood omdat het omslachtiger wordt om te werken en verzint dus een onveilige manier om toch zijn werk nog goed te kunnen doen.

Ik wil hiermee niet zeggen dat veiligheid niet belangrijk is maar het zit nu op een omslagpunt. Te is nooit goed! Ongelukken kun je nooit vermijden en zullen er altijd blijven.

R.M Sijtsma