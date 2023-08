Uitslag Stelling: ’Timmermans ongeschikt’

Onder respondenten geniet de linkse lijsttrekker doorgaans weinig populariteit, zo blijkt ook nu weer. Veel respondenten denken dat het niet goed gaat aflopen met Nederland als dit gebeurt: ,,Dat zou echt een ramp voor het land zijn. Hij heeft dat vreselijke klimaatplan al doorgedrukt in de EU. Dat gaat in Nederland natuurlijk ook gebeuren.” Iemand anders: ,,Dat gaat natuurlijk een nivelleringfeestje worden, waar mensen met opgebouwd vermogen de dupe van worden. Maar het betekent ook ellende voor het MKB en de agrarische sector.”

Toch is een meerderheid van de stemmers het wel met hem eens op het punt van de Nederlandse bijdrage aan de NAVO. Timmermans wil de twee procent van het bbp hiervoor vastleggen in de wet. Verder vindt Timmermans dat de kabinetten Rutte de afgelopen jaren te veel geld hebben uitgegeven. Dit vinden de meeste stemmers ook. Een respondent vindt dat hij met dit verwijt meteen al hoog van de toren blaast. ,,Het is juist te verwachten van linkse kabinetten dat ze te veel geld uitgeven. Ik houd mijn hart vast.”

Toch verwachten de meeste respondenten geen grote omwenteling als Timmermans premier wordt. Een deelnemer: ,,Hopelijk zien de meeste stemmers in dat er met Timmermans aan het roer echt niks gaat veranderen in Nederland. Ook hij is een op macht belust persoon die de portemonnee van de gewone man gaat leegtrekken. Let maar op, de belastingen zullen weer omhoog gaan.”

De meerderheid van de respondenten verwacht niet dat PvdA/GroenLinks in een coalitie gaat samenwerken met de VVD, zoals in een eerder kabinet gebeurde. Veruit de meeste stemmers zien de linkse partijen ook niet samengaan met BBB en al helemaal niet met PVV. Verder zien de meesten een samenwerking tussen PvdA/GroenLinks en het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt ook niet zitten. Een respondent stelt: ,,Niemand zal met Timmermans willen samenwerken. Den Haag is al zo’n slangenkuil en met Timmermans erbij gaat dat alleen maar erger worden.” Iemand ziet liever een heel andere combinatie voor zich: ,,Stuur Timmermans met pensioen en Omtzigt in het torentje, samenwerkend met de PVV.”

Van de week kreeg Timmermans ook nog veel kritiek te verduren over het wachtgeld dat hij als voormalig Eurocommissaris ontvangt. Een overgrote meerderheid vindt dat Timmermans dit moet inleveren. Iemand meent: ,,Als ik ontslag neem, dan krijg ik ook geen ww.” Iemand anders: ,,Wat een slap excuus over het betalen van zijn huur. Hij kiest er toch zelf voor om weg te gaan?” Bijna alle stemmers vinden dat de wachtgeldregeling voor politici geschrapt moet worden. ,,De gewone man krijgt zo’n regeling ook niet. Afschaffen die hap””, klinkt het.

Over wie de verkiezingen gaat winnen, zijn de stemmers behoorlijk eensgezind. Veruit de meeste respondenten zetten hun geld op Nieuw Sociaal Contract als grote winnaar. Een stemmer: ,,Er komt geen grote winnaar, maar er zijn straks 3 tot 4 partijen nodig voor een coalitie. Het gaat niet makkelijk worden.”