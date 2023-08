’Femke Bol fenomenaal’

Natuurlijk, we hebben het over de overmacht van Max Verstappen, maar wat te denken van de superioriteit van atlete Femke Bol. Zij won op het WK in Boekarest niet alleen de 400 meter horden, maar wist ook op de 4x 400 meter estafette een derde of vierde plaats tot een gouden medaille te promoveren. Want haar eindschot, versnellen in de versnelling à la Johan Cruijff in zijn beste dagen, was ongelooflijk en ongekend. Sport is soms mooi, maar kan tot kunst verworden verheven als lichaam, kracht en geest versmelten. De beste van de wereld op de 400 meter horden en beslissend op de estafette. Heerlijk om als sportliefhebber weer eens schreeuwend en juichend voor de buis te zitten. Bol is nuchter en niet blessuregevoelig en zou tijdens de Olympische Spelen 2024 in Parijs een sensatie kunnen worden!

Bas Overmars, Amsterdam