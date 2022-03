’Nederland loopt achter de feiten aan bij onze energievoorziening’

„Zoals gebruikelijk loopt het Nederland bestuur weer achter de feiten aan.” De mening van Peter851 wordt door veel reageerders gedeeld. Hij gaat verder: „49 jaar geleden werden we met onze neus op de feiten gedrukt inzake de afhankelijkheid van een buitenlandse energieleverancier. Het waren de oliesjeiks die destijds de oliekraan dichtdraaiden als reactie op een hun onwelgevallige mening van Nederland over Israël. Wat heeft het Nederlands bestuur in die 49(!) jaren gedaan? Niets!” De reageerders zijn eensgezind, want onder andere Marlou sluit zich bij Peter aan. „Natuurlijk is de energievoorziening (zoals de verstandige burger al jaren roept) niet op orde.” Marlou is duidelijk. „De politiek sukkelde, elkaar vliegen afvangend, op puberniveau door.”

De reactie die de meeste ’respect’ krijgt, komt van Keubke. „Nooit je oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Miljarden worden weggesmeten aan luchtfietserij, gebaseerd op modellen, die nog nooit geklopt hebben. Het gaat om macht en financieel gewin en wij burgers mogen niet alleen flink betalen, maar krijgen binnenkort met steeds meer ongemakken te maken, die een paar jaar geleden ondenkbaar waren.”

Oogkleppen

„Zoals gewoonlijk heeft de politiek jaren lang oogkleppen op gehad”, ook Gertaafjevanderwiel windt er geen doekjes om. „Nu de nood hoog is, zijn wij te laat. Ons Gronings gas is voor appeltje eitje verkocht aan het buitenland. Terwijl wij zelf wel het volle pond mochten betalen. En over de schoffering van de Groningers maar niet te praten. Regeren is vooruitzien. Maar wij boeren al jaren achteruit. Naar deskundigen is niet geluisterd. Alleen het klimaat was belangrijk. En dat brengt ons nu dus geen stap verder.” Ook Cornelia B vindt dat Nederland zijn zaakjes niet op orde heeft. „Dit was al niet voordat de oorlog in Oekraïne los barstte.” Cornelia dringt aan op actie. „Actie moet er ondernomen worden, begin met kerncentrales te bouwen en steek niet je kop in het zand.”

En ook Marinka2019 is van mening dat Nederland zijn zaakjes niet op orde heeft: „Net zoals bijna alles, na 3 kabinetten Rutte, is de energievoorziening natuurlijk niet in orde. Het is schandalig dat in een zogenaamd rijk land werkende mensen hun huis niet kunnen verwarmen, omdat het niet te betalen is.”

"Europa voor honderden jaren voorzien"

Reageerder Maria_K maakt zich echter over andere dingen zorgen. „Lijkt mij ook ongezond alles electrisch zit je helemaal in de stralingen,g5 erbij,weet niet hoor,komt dat goed?” En ook Dirkje12345 maakt zich zorgen over de steeds groeiende gebruik van elektronische apparaten door het gebrek aan gas. „Zie je dat al voor je, iedereen aan de energieslurpende warmtepompen en elektrische auto's, alles elektrisch en dan is het windstil en leveren windturbines geen energie. Met andere woorden, het elektriciteitsnet stort dan in en iedereen zit dan zonder stroom.”

The Iceman maakt zich echter niet zoveel zorgen over dat gebrek aan Russisch gas. „Alleen in de waddenzee ligt al zoveel gas dat heel Europa voor honderden jaren kan voorzien. In die tussentijd kan er altijd gekeken worden naar alternatieven.”