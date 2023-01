Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Verdere centralisatie van macht brengt Europese Unie in gevaar

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Nu Vladimir Poetin en kompanen dagelijks raketten afschieten op woonhuizen, en in de door Russen bezette delen van Oekraïne burgers worden gemarteld en vermoord, is het aan onze kant tijd om de balans op te maken wie we zijn in Europa. Wát we zijn.