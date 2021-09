Uitslag Stelling: ’Eten? Mag ik zelf weten!’

Een respondent vindt het niet eerlijk: ,,Als je fastfood weert uit de winkelstraat, dan moet je ook ongezond eten van het schap uit de supermarkt halen.” Een andere stemmer beweert dat beschikbaarheid van fastfood wel degelijk uitmaakt voor gewicht. ,,Zo’n vette hap ga je thuis minder snel klaarmaken want dat kost veel meer moeite dan ergens snel iets halen en in je mond stoppen.”

Naarmate fastfood makkelijker verkrijgbaar is, komen voorbijgangers inderdaad in verleiding te gaan snacken met alle gevolgen voor het gewicht van dien, zo blijkt uit onderzoek. Maar een klein deel van de respondenten gelooft dat deze zienswijze ook echt klopt.

Gezondheid mag nu geen juridisch argument zijn om een restaurant te weren. Slechts een derde van de respondenten denkt dat het op termijn gezondheid wel een rechtsgeldige grond mag zijn om een fastfoodzaak geen vergunning te geven. Zo verklaart een tegenstander: ,,De bemoeienis en regelgeving van de overheid gaan veel te ver.” Anderen vinden dit soort regels ’bijna communistisch’.

Het antwoord op de vraag of fastfoodzaken gezonder voedsel gaan aanbieden omdat hen sluiting boven het hoofd hangt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt dat dit wel gaat gebeuren, de andere helft juist niet. ,,Vrije keuzes worden meer en meer vervangen door verplichtingen. Eerst moest het frituurvet al plantaardig worden, wat de smaak niet ten goede kwam. En dan nu verbanning van de friettent? Straks zitten we allemaal aan een selderijstengel te knabbelen”, klinkt het verslagen.

Het gemiddelde aantal cafetaria's op de vierkante kilometer in Nederland is bijna met de helft gestegen in ruim tien jaar tijd. Maar een kwart van de stemmers vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Een deelnemer ziet een verband met de teloorgang van de detailhandel. ,,Overal in Nederland zie je in leegstaande winkelpanden fastfoodketens verschijnen. Op fastfood zitten bovendien flinke marges, daar valt meer geld aan te verdienen.”

Wel een probleem vindt een meerderheid de stijging van het overgewicht in Nederland. Een deelnemer: ,,Het is natuurlijk bizar dat ongezond eten veel goedkoper is dan gezond eten. Zo werk je het in de hand dat hele volksstammen aan de onderkant van de samenleving overgewicht hebben.”

De beste oplossing voor dit probleem is verlaging van de btw op gezonde producten, zoals verse groenten en fruit, vinden de meesten. Ook denken velen dat voorlichting op het gebied van gezond eten soelaas kan bieden.

Sommigen vinden dat de voedselindustrie aan banden moet worden gelegd. ,,In de fabriek worden er extra vetten en suikers toegevoegd aan voedingsmiddelen. Die maken dik. Vaker wandelen en minder snoepen zijn veel effectiever tegen overgewicht.” Een andere respondent vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met het eetpatroon van Nederlanders. En de meerderheid van de stemmers meent dat snacken iemands eigen verantwoordelijkheid is.