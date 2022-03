Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Drs. Thijs Udo, oud-Tweede Kamerlid VVD ’Burger moet bovenop lokale politiek zitten’

In Gorinchem raadt een actiegroep tegen windturbines aan om op politieke medestanders te stemmen, waaronder zelfs D66.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen die eens in de vier jaar worden gehouden, heeft de burger allerlei inspraakmogelijkheden om lokaal beleid bij te sturen. In de praktijk stelt het weinig voor, signaleert Thijs Udo. „Burgers laten het gebeuren dat bestuurders over hen heen walsen.”