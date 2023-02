’Trouwprogramma doet afbreuk aan het huwelijk’

De uitgesproken beloftes en het ja woord aan de trouw ambtenaar heeft geen enkele waarde. Scheiden van elkaar gaat in hetzelfde tempo. Het is geen incident. Uit voorgaande afleveringen van het programma zien we hetzelfde beeld. Ergerlijk begint te worden het telkens goed praten achteraf door de deskundigen. Hun inzichten over het tot stand komen van menselijke relaties in een verbintenis zijn uitermate beperkt. Het levert slechts beschadigde mensen op. De commercie viert hoogtij.

M. Loermans