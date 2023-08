’WK vrouwen verademing’

Vanaf het begin is en wordt ieder beslissing van de scheidsrechter zonder gezeur geaccepteerd. En ook al dat op de grond liggen bij iedere overtreding is in geen velden of wegen te bekennen. Wat een promotie is dit dames WK en voor het voetbal. Een voorbeeld van hoe dit gespeeld hoort te worden. Daar kan het hele mannenvoetbal een groot voorbeeld aan nemen. Om over het gedrag van de supporters ook maar niet te spreken. Geen wanklank geweest tijdens iedere wedstrijd. Ook daar wordt aangetoond dat het zonder rellen kan.

H. Deugd