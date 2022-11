’Aidsdoden zijn te voorkomen’

In 2021 bijvoorbeeld kwamen er wereldwijd maar liefst 1,5 miljoen mensen met een hiv-infectie bij en stierven er in dat jaar zelfs ruim 650.000 mensen aan aids. Terwijl dat in deze tijd toch niet mogelijk zou moeten zijn omdat er al lang levensreddende middelen voorhanden zijn en niemand meer aan aids hoeft te sterven.

De directeur van het Aidsfonds meldt dat ongelijkheid en discriminatie de hiv-epidemie in stand houden. Laat ik nou toch altijd gedacht hebben dat ongebreidelde én onbeschermde seks daarvan de reden waren!

Jan Muijs, Tilburg