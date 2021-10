Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Een duidelijke truc van justitie om het verschoningsrecht te omzeilen

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Meestal zitten journalisten bij rechtszaken aan de veilige kant van de zaal, als toeschouwers. Maar soms wordt iemand zo boos over een artikel, dat je jezelf opeens terugvindt aan de andere kant. Een Haags raadslid werd bijvoorbeeld zo kwaad toen deze krant schreef dat hij in Turkije verdachte was geweest in een martel- en terreurzaak met zes doden, dat hij een kort geding aanspande. Hij verloor: hij wás namelijk verdachte geweest in die zaak en zelfs ooit veroordeeld tot vijftien jaar cel.