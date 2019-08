DIT VIND IK LEUK

Zondag aten mijn zus en ik in Bussum bij El Verano. Wij hebben meestal een tafeltje met zicht op de treinen. Deze keer geen treinen. Er werd met man en macht aan het spoor gewerkt. Er was geen treinverkeer vanaf Hilversum tot Weesp. We zagen een serveerster met een blad koffiekopjes naar de mannen toelopen. Ze bracht ze een bakje troost en dat vonden wij nu leuk!

Carla en Charlotte Abma