’Basisinkomen om crisis te overleven’

De coronacrisis zal voor een economische neergang zorgen die zeker drie jaar duurt.Veel bedrijven gaan over de kop, velen raken hun baan kwijt, vaste lasten gaan omhoog, het aantal schulden en armoede neemt toe, gemeentes gaan omvallen, veel mensen komen in een depressie en ga zo maar door.

Als we in zo’n situatie willen belanden, dan moeten we vooral zo door blijven gaan. Tenzij het volk en de politiek nu wel open staat voor een grote verandering? Een basisinkomen voor iedereen is de oplossing om de coronacrisis te overwinnen. De armoede en het aantal schuldenaren nemen af, de bureaucratie voor een uitkering en toeslagen is in een klap weg, de studielening kom te vervallen, de zorgkosten gaan omlaag omdat het welzijn beter wordt, het tekort aan vrijwilligers vermindert, mensen zijn gelukkiger waardoor de kans op een depressie afneemt en onze economie gaat weer groeien omdat de burgers geld kunnen besteden. Waarschijnlijk gaan de belastingen wel omhoog, alleen zal dat beter uitpakken dan nu . Al helemaal als een basisinkomen in heel Europa wordt ingevoerd!

Niels Aussems,

Sprang-Capelle