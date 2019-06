Uitval door hoge werkdruk

Als drie assistentes kort na indiensttreding blijkbaar liever thuis zitten, mag je je afvragen wat er mis is op de werkvloer. Worden nieuwkomers misschien gepest? Is de werkdruk realistisch? Wanneer het wegvallen van een op de 20 werknemers een ’enorme werkdrukverhoging’ betekent, mag je erover twijfelen. In plaats van opheldering te eisen van de bedrijfsarts, is het verstandiger in gesprek te gaan met de betrokkenen. Ik zeg niet dat er geen luie werknemers bestaan, maar er zijn ook foute werkgevers.

Els Voort, Spijkenisse