’Zaanstad in de fout’

Net als mevrouw Joor (Tel. 30/8) was en ben ik nog nooit in de gemeente Zaanstad geweest, maar kreeg in 2022 twee parkeerboetes uit deze gemeente. Het heeft nog de nodige tijd en energie én ergernis gekost om de ambtenaren ervan te overtuigen dat zij een fout gemaakt hadden, en niet ik. Volgens een medewerker was er een fout gemaakt bij het maken van de scan.

Excuses kreeg ik, net als in het geval van mevrouw Joor, niet.

Mirjam van Nuijsenburg