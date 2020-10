Brief 2: ’Coronabeleid van pappen en nathouden’

Het coronabeleid van het kabinet is een perfecte afspiegeling van hoe ons kabinet ook in vele andere zaken (dis)functioneert. Het is vooral pappen en nathouden en je beleid zo goed als kwaad mogelijk afstemmen op de kunde en onkunde van je voorlichters.

Helaas: bij een crisis zoals nu val je hiermee door de mand, werkt dit niet en treden je zwakheden, afhankelijkheid en tekortkomingen nog meer op de voorgrond dan in andere zaken. Vastberadenheid en doortastendheid zijn niet de sterkste kanten van ons kabinet, blijkt nu wel weer.

Wiel Melchers, Brunssum

