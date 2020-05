’Oudere weggezet als dor hout’

Maar de teneur van de afgelopen weken was het openstellen van de horeca, terrassen, sportscholen, kappers etc. Of er niks anders open kan en of er niets aan de hand is. In toenemende mate wordt de vraag gesteld wat men aan moet met de risicogroep 60 of 70+.

Wij (70+) blijven binnen, zien op afstand onze kinderen en kleinkinderen, boodschappen worden bezorgd, maar het draait allemaal om de -60 lui die zo te zien op tv en in de krant massaal elkaar opzoekt of eropuit trekt, de massa in naar het bos of naar het strand of winkelcentra. Of er niets aan de hand is.

Tot er een vaccin of medicijn is tegen dit virus zijn wij een vergeten groep die wordt beticht van ’dor hout’ te zijn en hun tijd hebben gehad. Voor de -60’tigers moet het allemaal doorgaan met feestvieren en vakantieplannen en doen net of zij zijn gevrijwaard van dit virus.

D66 wordt op haar wenken bediend met het invoeren van een wet voor ’voltooid leven’. Massaal wordt deze 60 en 70+ groep verweten ’oud’ te zijn. Nog even en het wordt verplicht als je deze risicojaren bereikt om eens ernstig aan je voltooide leven te denken en om er een eind aan te maken. Doen de -60tigers het niet, dan doet de politiek het wel.

J.K. Pieterse, Zoetermeer