’Coronaregels worden overschreden’

Immers, de maatregelen die al lang van kracht zijn, worden massaal overschreden. Niet alleen de jeugd maakt zich 'schuldig' aan overtreding. Ook de volwassen mens gaat massaal op kerstmarkten af, tuincentra worden overspoeld met publiek dat alle regels overtreden. Geen mondkapje, geen anderhalve meter afstand en de eenrichtings verkeersmaatregel terug lopen. We kunnen over het niet versoepelen van de corona maatregel wel mopperen, maar we hebben het toch echt aan onszelf te danken dat we met de kerstdagen niet met de hele familie bij elkaar kunnen zitten. Respect is bij velen ver te zoeken. Het is toch echt beter zo. We kunnen nu wel mopperen, maar als we volgend jaar met echt een of meerdere mensen aan de kersttafel moeten zitten omdat zij het coronavirus niet hebben overleefd, is het leed toch vele malen groter. Daarom mensen, hou het dit jaar vol, zodat we volgend jaar hopelijk weer een beter jaar kunnen meemaken. Ik wens u allen een prettig kerstfeest en een fijne jaarwisseling.

Ronald Kranenburg, Lisse