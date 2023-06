’Voorbeeld nemen aan Italiaanse maffiaaanpak’

Door een speciaal opgetuigde anti-maffiawet daar, hebben zij mogelijkheden verkregen om alle bezittingen van alle gelinieerde maffialeden direct te confisqueren.

Alle geconfisqueerde ontroerende tegoeden zoals woonhuizen en luxe villa’s worden nu vaak direct aan non-profit organisaties toegewezen die in het verleden onder maffiaorganisaties geleden hadden.

Kortom, een perfect werkend ’Lik op stuk beleid’ wat wij zeker moeten overnemen en wat zich zeker terugbetaald.

Het jammere hierbij is wel, dat zij helaas niet diezelfde doordachte wijsheid in onze Europese-Unie nastreven om hun eigen financiële wanorde daarin op orde te brengen. Want daar is in financieel opzicht nog een hele slag te winnen.

Mario Verhees, Asten