’Verstikkend stikstofbeleid’

Europees beleid op stikstofgebied gaat grote gevolgen krijgen in ons land. Zo wordt door de Raad van State in Roermond een dikke streep gezet door de bouw van 468 woningen, want: strijdig met de Europese natuurwetgeving. Vergunningen voor woonwijken, veehouderijen, wegen en bedrijventerreinen? Vergeet het maar.

De noodzakelijke verbreding van (snel)wegen zoals bij de A12 en A27? Kan dus ook al niet meer. Hoe ver gaat dat beleid wel niet?

Dé grote veroorzaker van stikstof is de mens. Het zal toch niet zover komen, dat het verwekken van nageslacht ook nog eens gebonden gaat worden door een veel te ver doorgevoerd stikstofbeleid?

Ik sta nergens meer versteld van!

Jan Muijs, Tilburg