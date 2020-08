’Aflossingsvrij prima hypotheek’

De meeste huizenbezitters die in de vorige crisis in de problemen zijn gekomen, waren ook in de problemen gekomen als zij wél hadden afgelost, omdat ze nog niet zolang daarvoor de woning hadden gekocht. Als een aflossingsvrije hypotheek lukt, dan is dat wel een risico maar ook supergoedkoop wonen. En voordeel heb je toch wel omdat op termijn de huizenprijzen stijgen.

Duco Douwstra, Vleuten