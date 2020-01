Uitslag Stelling: Bemoeienis VS niet dulden

De VS hebben namelijk te kennen gegeven de aankoop van die machines niet wenselijk te vinden en hebben diplomatieke druk gezet. „Het is toch belachelijk dat de VS zich gaat bemoeien met onze economie”, zo reageert een stemmer op het bericht dat de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra er bij de Nederlandse regering op heeft aangedrongen de vergunning niet te verlenen. „We gaan Amazon toch ook niet verbieden naar Nederland te komen?”

Driekwart van de respondenten gelooft dat Nederland wel zal bezwijken onder deze druk. Velen verwijten de Nederlandse regering ’slappe knieën’ te hebben. „Onze regering is niet competent genoeg om deze kwestie tot een goed einde te brengen”, zo vindt een van hen. Wel begrijpt een meerderheid het standpunt van de VS dat ze bang zijn voor de veiligheid en dat er technologische kennis weglekt naar China. Een van hen vindt dat de VS kilo’s boter op het hoofd heeft. „Amerika wil die machine gewoon zelf gaan maken, en dan zelf verkopen aan China.”

Topman Peter Wennink van ASML denkt dat de veilgheidsrisico’s niet zo groot zijn, omdat China de chips die gemaakt worden met de ASML-machines toch al importeert. Een krappe meerderheid van de stemmers is het met hem eens. Overigens denken veruit de meesten niet dat het voortbestaan van het bedrijf gevaar loopt, als de China-order niet doorgaat.

China op zijn beurt dreigt met importbeperkende maatregelen ten opzichte van Nederland. Dat wij op deze manier een speelbal zijn geworden in de handelsoorlog tussen China en de VS, gelooft een meerderheid van de respondenten. Een van hen denkt dat dit het lot is van een klein land als Nederland. „Je bent nou eenmaal een speelbal van grote landen. Als die met elkaar in conflict komen, dan word je geacht een kant te kiezen. En dat pakt altijd slecht uit.”

De VS en China dreigen beide de relatie met Nederland op het spel te zetten. De meeste stemmers hebben geen voorkeur voor een van beide landen. Echter, de meerderheid gelooft niet dat Nederland met slimme diplomatie een uitweg kan vinden uit deze tweestrijd. Een reactie: „Niet toegeven aan de VS en niet aan China. Straks weten de Chinezen die machines zo goed na te maken, dat de markt hier overspoeld raakt met supergoedkope chips.”

Een ander vindt juist dat we China de machine moeten gunnen. „De VS is economische macht aan het verliezen. Voor de toekomst ligt ons belang in Azië.” Weer een ander vindt dat we voor de VS moeten kiezen. „Deze machines gaat China wel degelijk gebruiken voor oorlogsdoeleinden. Technologie verkopen aan dat land is vragen om problemen.”

De handelsoorlog tussen China en de VS laat zien dat steeds meer (grote) landen ernaar neigen de eigen industrie te beschermen. Dit protectionisme levert volgens de meesten een gevaar op voor de Nederlandse economie. Voor een respondent is dat hét argument om niet toe te geven aan de VS. „Wij moeten onze kennis overal kunnen exploiteren en dus met ieder land om de tafel kunnen zitten op basis van gelijkwaardigheid.”