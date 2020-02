’3D geprint wapen inferieur’

Om een patroon in een vuurwapen te kunnen afschieten moet dat zo sterk zijn dat het een druk van minimaal 1000 bar kan weerstaan. Daar is geen plastic tegen bestand. Dus moeten de essentiële onderdelen, te weten de loop, de afsluiter en het grendelsysteem van staal gemaakt worden. Dat is op elk detectiesysteem te traceren. Wil je daadwerkelijk 3D van staal printen, dat kan maar dan heb je veel meer nodig dan een hobbyprintertje die niet meer dan1000 euro kost. Dan moet je machines aanschaffen die enkele tonnen kosten.

Constructieplannen? Het is al weer meer dan drie jaar geleden dat ik die gewoon van het open net heb kunnen downloaden. Het zelf printen was toen even een hype, maar na enkele ongelukken met uit elkaar geklapte plastic speeltjes was de lol er snel af.

’Naam bij redactie bekend’