Shahbazi roept de herinnering op aan de doden in de massagraven

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Keyvan Shahbazi is een Iraans-Nederlandse cultureel psycholoog die werkzaam is bij de politie. Hij was columnist bij de Volkskrant totdat de redactie er genoeg van had dat zijn stukken in schril contrast stonden tot de stukken die Thomas Erdbrink, de gevierde correspondent in Teheran, over het dagelijks leven in de sjiitische heilstaat mailde. Dus werd er een einde gemaakt aan Shahbazi’s column. Maar hij schreef door. Zojuist is zijn roman De Amerikaan van Karadj verschenen – het is hartverscheurend.