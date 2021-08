Premium Binnenland

Trainingsmoeder Yke gaf jonge Sifan Hassan haar eerste spikes: ’Ze liep op oude gympies’

Een halve wereld verderop leeft het hele land mee met het gouden succes van hardloopster Sifan Hassan in Tokio. Zeker bij atletiekvereniging AV Lionitas in Leeuwarden. Daar kwam de piepjonge Sifan als tiener in beeld en begon ze serieus te trainen. „Ze had het toen, op 15-jarige leeftijd, al over he...