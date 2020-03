Coronavirus haalt redactie overhoop

Wordt de impact van het coronavirus overdreven? Het was nog niet zo lang geleden een prangende vraag in de media, die ook bij ons op de redactie tot discussie leidde. Kranten zouden overdrijven en aan bangmakerij doen. Een hoofdredacteur die de wijsheid in pacht meende te hebben, sprak badinerend van ’een griepje’. Inmiddels is er sprake van een pandemie. Hoe funest de gevolgen zijn, weet niemand.