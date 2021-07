’Burgers dupe van slecht coronabeleid’

Nu kan je daar de jongeren de schuld van geven, want zij ginge ’dansen met Janssen’, op instigatie van minister Hugo de Jonge. Maar zo zit het niet. Premier Rutte en minister De Jonge hebben een megablunder begaan door ineens alles vrij te geven. Ze hadden zich naar eigen zeggen vergist in hoe men zou reageren op de opheffing van de lockdown. Onder welke steen leefden?

Natuurlijk zou de jeugd los gaan, zij waren het die het langst op een prik moesten wachten, de regels golden voor hen het langst, terwijl ze veel minder last hadden bij corona. Nu plukken we de wrange vruchten, besmettingen stijgen, code rood komt eraan. Niet door de jeugd, maar door het flutbeleid van Rutte en De Jonge. Ondertussen is de burger die zo graag weer eens op vakantie zou willen gaan de dupe.

W. Praal, Capelle aan den IJssel