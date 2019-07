Aangekomen op de Zeeweg hoorde ik het geluid van raceauto’s en de zilte zeelucht vermengde zich met de geur van viskraampjes. Er stopte een vrachtauto met op de trailer de oranje raceauto van Carel Godin de Beaufort. Desgevraagd zei Carel dat er ’s nachts, in een garage in Zandvoort, nog aan de Cooper gewerkt was. De bolide bleek bij nadere beschouwing nog vol kleine deuken te zitten. „Duw eens” zei Carel en samen met hem en nog twee monteurs duwde ik de raceauto naar het paddock. De race werd gewonnen door Jim Clark. Carel kon met deze auto onmogelijk winnen, maar het racen was voor hem al een ongekend genoegen. Rensport is mooi, maar mooier nog is de sfeer eromheen.

Cees Braat, Chaam