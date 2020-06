Brief 1 ’Opruiende taal aanpakken’

Hij heeft opgeroepen de historische gevels te slopen. De straatnamen, standbeelden, enz. van personen die iets hebben betekend in het verleden bestaan al decennialang en werden met rust gelaten. Jongeren, van welke huidskleur dan ook, zijn van mening dat wij onze excuses moeten maken tegen het onrecht van toen. Velen gaan er aan voorbij, dat al die personen er toen voor gezorgd hebben dat wij, en ook al die druktemakers van nu in een welvaartsstaat kunnen leven.

Het verleden is niet goed te praten maar iets wat 250 jaar geleden normaal was voor die tijd, daar behoef je nu geen excuses voor te maken. In rechtzaken spreekt men ook na 30 jaar over verjaring dus laten wij ons gezonde verstand gebruiken en ophouden met al die onzinnigheden. Zelfs de grootste schreeuwers zijn niet onschendbaar.

Mevr. Brugman, Lelystad

