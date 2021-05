Uitslag Stelling: ’Vaccinatietempo opvoeren’

Eind april werd in de ziekenhuizen nog druk gewerkt aan een draaiboek voor ’code zwart’ – het doemscenario waarbij tachtig procent van de IC-bedden bezet zou raken. Maar zo ver kwam het niet. Vorige week kondigde het demissionair kabinet, zij het voorzichtig, nieuwe versoepelingen aan. Voorwaarde: ze konden pas doorgaan als de bezetting in de ziekenhuizen genoeg zou dalen. Dat gebeurde, waardoor het kabinet de noodrem niet hoefde in te trappen. Vandaag mogen onder andere dierentuinen, pretparken en sportscholen hun deuren weer openen.

„De meeste kwetsbaren zijn gevaccineerd, dus het is de hoogste tijd om mensen, en met name jongeren, weer normaal te laten leven,” zegt een respondent. Daarmee valt hij onder de meerderheid (77 procent) die het verantwoord vindt om een deel van de maatregelen nu los te laten. Over de vraag of het versoepelen sneller kan, lijken de stellingdeelnemers verdeeld. De ene helft kan het allemaal niet snel genoeg gaan, de andere vindt dat we nog wel even kunnen wachten. „Laat de versoepelingen zo snel gaan als verstandig is. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast,” verwoordt iemand het.

Opvallend is wel dat bijna driekwart pleit voor het opvoeren van het vaccinatietempo. „De enige belemmerende factor in het versoepelen, is het aantal gevaccineerden,” zegt een respondent daarover.

Hoewel het gros pal achter de versoepelingen staat, heerst er onbegrip over de routekaart die het demissionair kabinet hierin volgt. Zo mogen terrassen langer open maar moeten cafés en restaurants hun binnenruimten gesloten houden. Onbegrijpelijk, vindt 64 procent. „Als sporten binnen kan, waarom dan eten niet?” vraagt iemand zich af. „Net als in België kun je binnenruimtes veilig maken door middel van goede ventilatie,” oppert een ander. Slechts een derde vindt het bovendien nodig om verplicht vooraf te moeten reserveren voor de horeca.

Ook de zogeheten doorstroomlocaties als dierentuinen en pretparken moeten hun binnenruimtes nog even dicht houden. Dat vindt een meerderheid dan weer een goede zaak.

Tegenstanders snappen echter niet waarom we wel naar de supermarkt mogen, maar niet naar het reptielenverblijf in Artis of Blijdorp. „Desnoods laat je een maximum aantal bezoekers toe in de binnenruimten,” zeggen veel respondenten. Ook wordt de naderende zomervakantie veelvuldig genoemd. „Veel mensen boeken weer vakanties en trekken Europa in. Dat geeft meer risico dan een restaurant of dierentuin.”

Inmiddels komen er zo’n dertig procent minder coronapatiënten in de ziekenhuizen binnen dan een week of twee geleden. Op de ic gaat de daling zelfs een tikkeltje harder. Wanneer de daling doorzet, volgen op 9 juni opnieuw versoepelingen. De helft van de stellingdeelnemers vindt dat dat sneller kan. „Waarom iedereen zo lang laten wachten? Je kunt ook per week kijken of het besmettingscijfer daalt en op basis daarvan versoepelen?” Anderen zijn cynischer: „Laten we de tijd nemen. Die paar weken maken ook niet meer uit na ruim een jaar ellende.”