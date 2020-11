’Herverkiezing Trump zou desastreus zijn’

Met zijn column in de Telegraaf van afgelopen zaterdag over de gevolgen van vier jaar Donald Trump heeft Jaap van Duijn vol in de roos geschoten. Haarfijn en messcherp wordt beschreven hoe (‘de proleet’) Trump in vier jaar tijd een spoor van ellende heeft aangericht, met gevolgen voor zowel Amerika als de rest van de (Westerse) wereld.

Van Duijn besluit zijn column met de woorden dat hij zich niet kan voorstellen dat er in Nederland weldenkende, beschaafde en fatsoenlijke mensen zijn die zich nog achter Trump scharen.

Ik deel die mening, al ben ik na het lezen van recente columns van Van Duijns mede-columnist in De Telegraaf, Leon de Winter, gaan twijfelen. De columns van De Winter zijn altijd prikkelend, direct, goed onderbouwd en doordacht. De laatste tijd doet De Winter echter wel erg zijn best zijn lezers te doen geloven dat het negatieve beeld van Trump voornamelijk zou worden bepaald door linkse vooringenomen media in (vooral) de Verenigde Staten, die steevast de andere kant zouden opkijken als het gaat om berichtgeving die de Democraten in diskrediet zou kunnen brengen.

Ik ben verre van links, doch niet ziende blind. Ik zie heel goed wat vier jaar Trump aan economische ellende en polarisatie heeft veroorzaakt in zowel de Verenigde Staten als de rest van de vrije wereld. Trump is een botte narcist die alleen maar geïnteresseerd is in Trump en zijn eigen herverkiezing, een herverkiezing die voor de wereld desastreus zou zijn. Ik kan niet begrijpen dat een zo belezen en intelligente man als De Winter dit kennelijk anders ziet. Ik hoop maar dat ik hem verkeerd heb begrepen, want ik blijf een fervent lezer van zijn gedurfde columns.

R. van den Bosch, Egmond-Binnen